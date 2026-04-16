أوضح مدرب نادي الاتحاد السعودي كونسيساو أن التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق في مواجهات خروج المغلوب، وذلك خلال مواجهة الاتحاد نظيره ماتشيدا زيلفيا الياباني غدا على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، مؤكداً جاهزية فريقه لمواجهة ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.



وشدد على أن المواجهة لن تكون سهلة في ظل قوة المنافس، خصوصا بعد خوض الفريق مباراة امتدت إلى 130 دقيقة قبل يومين، مشددًا على أن الهدف واضح ويتمثل في تحقيق الانتصار، مع التأكيد على أهمية الاستعداد الذهني والفني وتحليل الخصم بالشكل الأمثل في مثل هذه البطولات.



وأشار إلى أهمية التركيز على جميع جزئيات اللقاء، مبينًا أن الجهاز الفني عمل على تحليل المنافس بشكل دقيق، والاستعداد لكافة السيناريوهات المحتملة بما في ذلك امتداد المباراة إلى الأشواط الإضافية، مع السعي الدائم لإيجاد الحلول داخل أرضية الملعب.



وكشف أنه تعامل مع بعض الإصابات العضلية في المواجهة الأخيرة أمام الوحدة الإماراتي من خلال الروح العالية والرغبة الكبيرة لدى اللاعبين، منوهًا بأن عددًا من العناصر تحاملوا على أنفسهم وأكملوا المباراة حتى النهاية، وهو ما يعكس حجم التضحية داخل الفريق، مبينًا أن ضغط المباريات كل ثلاثة أيام يعد أمرًا معتادًا خلال الموسم، مع توقع اتضاح الصورة بشكل أكبر بشأن جاهزية اللاعبين قبل اللقاء، في ظل مواجهة فريق يتمتع بتنظيم دفاعي وهجومي قوي.