استأنفت باكستان جهودها لإعادة مسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية في إسلام آباد، من خلال زيارة لقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير لطهران، في ظل العد التنازلي للمهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتدمير حضارة إيران الأسبوع الماضي، ونجح قائد أركان الجيش مع رئيس الوزراء شهباز شريف في التوسط للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أخيراً، في ظل مساعٍ حثيثة جديدة لضمان تنظيم جولة ثانية من المحادثات.

وقالت مصادر مطلعة باكستانية لـ«عكاظ»: «المباحثات التي أجراها قائد أركان الجيش المشير عاصم منير تأتي استكمالاً للمحادثات التي أُجريت في إسلام آباد، وتهدف لتمديد وقف إطلاق النار لفترة جديدة، ضماناً لجلوس الوفدين وجهاً لوجه للمرة الثانية، مستفيدة من الزخم الذي تحظى به باكستان منذ أسابيع كوسيط مهم مقبول من الطرفين».

وأضافت المصادر: «المشير عاصم منير حمل إجابات إيجابية للجانب الأمريكي حيال بنود كانت محل جدل من الجانب الإيراني»، مشيرة إلى أن المشير عاصم منير أجرى مباحثات مستفيضة مع رئيس البرلمان الإيراني قاليباف ووزير الخارجية عراقجي.

ونجحت باكستان في إظهار قدرتها على إحداث تغيير إيجابي في المشهد الإقليمي، وأن يكون لها تأثير ونفوذ في الساحة العالمية.

وحرصت باكستان على عدم الانحياز إلى أي من واشنطن وطهران بعد اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية. وتحسنت علاقات باكستان مع واشنطن بصورة لافتة بعدما أشادت إسلام آباد بدورها في التوسط لوضع حد لنزاعها مع الهند.

وأعقبت ذلك زيارة إلى واشنطن قام بها رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير، الذي بات ترمب يشير إليه حالياً على أنه «المشير المفضل» لديه.

واستضافت باكستان المحادثات الأمريكية - الإيرانية التي استمرت 21 ساعة في إسلام آباد، الأسبوع الماضي، مع استمرار التباينات في ملفات أساسية في مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، ومضيق هرمز، وشروط وقف إطلاق النار في لبنان، وتعويضات الحرب، والأصول الإيرانية المجمدة. وجاءت هذه المفاوضات بعد هدنة أوقفت القتال الذي استمر ستة أسابيع تنتهي في 21 أبريل.