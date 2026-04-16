خرج الفنان المصري أحمد العوضي للرد على الانتقادات التي طالت مشاركته في حملة ترشيد استهلاك الكهرباء، التي أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بعد أن رأى البعض أن رسالته لا تتماشى مع نمط حياته من حيث الإقامة في فيلا كبيرة واقتناء سيارات باهظة الثمن.

نفي تقاضي أي أجر عن المشاركة

ورد العوضي عبر فيديو على حسابه بـ«فيسبوك»، مؤكداً أنه لم يحصل على أي مقابل مادي نظير مشاركته في الحملة، قائلاً: «أنا ماخدتش ولا جنيه، وكل اللي عملته إني بقول للناس اقفلوا النور اللي مش محتاجينه».

وأوضح أن الهدف من الحملة لا يتعلق بفرض أسلوب حياة معين، بل نشر الوعي بعادات يومية بسيطة في استهلاك الكهرباء، مثل إطفاء الإضاءة غير المستخدمة، بما يساهم في تقليل الاستهلاك.

استياء من ربط الحملة بحياته الشخصية

وأعرب عن انزعاجه من بعض التعليقات التي ربطت بين مشاركته ونمط حياته، مؤكداً أن هذه الادعاءات لا أساس لها، وأن ظهوره في الحملة جاء من منطلق المسؤولية المجتمعية، معلقاً: «مين قال لك إني خدت ملايين ومين قالك إني قاعد في فيلا 15 أوضة مفيش الكلام ده».

أحدث أعماله السينمائية

وعلى الصعيد الآخر، يعكف أحمد العوضي على تصوير فيلمه الجديد «شمشون ودليلة» الذي سيجمعه مع الفنانة مي عمر للمرة الأولى في السينما، ويجمع في بطولة العمل خالد الصاوي، عصام السقا، محمد ثروت، وأحمد الرفاعي، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي، وشادي محسن. وإخراج رؤوف السيد.

آخر أعماله الفنية

حقق أحمد العوضي نجاحاً جماهيرياً كبيراً في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل «علي كلاي»، الذي درات أحداثه في إطار دراما اجتماعية شعبية، ويشارك في العمل عدد كبير من النجوم، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.