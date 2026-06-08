يحيي الفنان ماجد المهندس، برعاية موسم الرياض، 3 حفلات غنائية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال يونيو ويوليو، ضمن جولة فنية مصاحبة لمباريات كأس العالم، في خطوة تعكس الحضور المتنامي للأغنية العربية في الفعاليات العالمية الكبرى، وتمنح الجماهير العربية فرصة الاستمتاع بأمسيات فنية استثنائية في عدد من المدن الأمريكية.

وتنطلق الجولة يوم 25 يونيو في مدينة هيوستن بولاية تكساس على مسرح George Brown Convention Center، قبل أن ينتقل ماجد المهندس إلى مدينة تيميكولا بولاية كاليفورنيا يوم 3 يوليو لإحياء حفلة على مسرح Pechanga Casino Resort، فيما تختتم الجولة يوم 5 يوليو بحفلة جماهيرية في مدينة ديترويت على مسرح Fox Theatre.

وتحمل الجولة شعار «صوت الحب في كأس العالم»، حيث تأتي ضمن الفعاليات الفنية المصاحبة للبطولة، وتمنح الجمهور العربي في الولايات المتحدة فرصة الاستمتاع بأمسية غنائية يحييها أحد أبرز نجوم الأغنية العربية، من خلال باقة من أشهر أعماله التي حققت نجاحًا واسعًا في مختلف أنحاء العالم العربي.

ومن المنتظر أن تشهد الحفلات الثلاث حضورًا جماهيريًا، في ظل الشعبية التي يحظى بها ماجد المهندس، وتزامن الجولة مع أجواء كأس العالم التي تستقطب جماهير من مختلف أنحاء العالم.