بطموح تحقيق الفوز الـ15 على التوالي في دوري المحترفين ولأول مرة في تاريخه، يستضيف النصر نظيره الاتفاق الساعة التاسعة من مساء اليوم (الأربعاء) على استاد الأول بارك، وذلك ضمن لقاءات الجولة 29 لدوري روشن السعودي.

يدخل فريق النصر هذا اللقاء بعد أن تمكن في الجولة الماضية من تحقيق أطول سلسلة انتصارات في تاريخه بدوري المحترفين السعودي، بوصوله إلى 14 فوزًا متتاليًا منذ يناير 2026 وحتى الآن، متجاوزًا رقمه السابق البالغ 13 انتصارًا متتاليًا خلال الفترة من نوفمبر 2013 إلى فبراير 2014، ويطمح في لقاء الليلة لكتابة تاريخ جديد بالوصول للفوز رقم 15 والوصول للنقطة 76 للاقتراب أكثر من تحقيق لقب الدوري، ويحتل النصر حاليًا المركز الأول برصيد 73 نقطة حصدها من 24 فوزًا وتعادل وحيد و3 خسائر، وله من الأهداف 78 كأقوى خط هجوم في الدوري، فيما استقبلت شباكه 21 هدفاً كثاني أقوى خط دفاع.

فيما يدخل فريق الاتفاق هذا اللقاء محتلًا المركز السابع برصيد 42 نقطة حصدها من 12 انتصارًا و6 تعادلات و10 خسائر وله من الأهداف 41 وعليه 49 هدفًا، وشهد آخر لقاءين للاتفاق في الدوري زخمًا تهديفيًا وصل إلى 10 أهداف توزعت مناصفة ما بين له وعليه، إذ فاز على جاره القادسية بنتيجة 3/ 2، ومن ثم خسر بالنتيجة ذاتها من ضيفه الرياض، ويطمح في لقاء الليلة للعودة لطريق الانتصارات والمنافسة على مراكز المقدمة.

ويتفوق النصر تاريخيًا على ضيفه الاتفاق في دوري المحترفين، إذ التقى الفريقان في 31 لقاء، استطاع النصر الفوز في 14 لقاء، فيما فاز الاتفاق في 8 لقاءات، وتعادلا في 9 لقاءات، وتمكن هجوم النصر من تسجيل 48 هدفًا، فيما سجل هجوم الاتفاق 41 هدفًا.

تاريخ لقاءات الفريقين في دوري المحترفين (31 لقاء):

الفوز

الفوز

التعادل

41

48

تعادل 9