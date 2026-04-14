في مشهد غير مألوف داخل البيت الأبيض، تحوّل استدعاء إعلامي روتيني إلى لحظة مفاجئة خطفت الأنظار، بعد أن كُشف الستار عن زيارة غير متوقعة لامرأة تحمل وجبة طعام أمام الصحفيين، وسط أجواء بدت أقرب إلى مشهد مُعد مسبقاً.

فقد استدعى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الصحفيين بشكل مفاجئ إلى الجناح الغربي من البيت الأبيض، قبل أن يفتح الباب ليُحيّي امرأة ترتدي قميصاً مكتوباً عليه «جدة DoorDash»، وهي تحمل حقيبتين كبيرتين من وجبات أحد المطاعم.

وخلال اللحظة، علّق ترمب متوجهاً للصحفيين قائلاً: «ألا يبدو هذا مُدبّراً؟»، في إشارة إلى الطابع غير المتوقع للمشهد، قبل أن يواصل الحديث لمدة تقارب 15 دقيقة، تناول خلالها عدة ملفات سياسية بارزة، من بينها الحرب مع إيران، والمفاوضات التي وُصفت بالفاشلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، إضافة إلى ملف مضيق هرمز وانتقادات بابا الفاتيكان لاون الرابع عشر.

وتعود تفاصيل المشهد إلى وصول شارون سيمونز، وهي سائقة توصيل تُعرف بلقب «جدة دورداش»، إلى باب المكتب البيضاوي، مرتدية القميص ذاته الذي يحمل لقبها، وحاملة وجبة طعام للرئيس.

وبمجرد وصولها، خاطبت سيمونز ترمب قائلة: «لديّ طلب دورداش لك، سيدي الرئيس»، قبل أن تقوم بتسليمه الأكياس أمام عدسات الكاميرات، بينما كان يعرض الطلب وسط اهتمام إعلامي واسع، في مشهد لافت جمع بين السياسة ولحظة غير رسمية داخل أحد أكثر المقرات حساسية في العالم.