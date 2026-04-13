كشف موقع صحيفة التايمز البريطانية خسائر عدة مُدمِّرة ستلحق بالاقتصاد الإيراني جراء الحصار البحري الأمريكي لمضيق هرمز.



ويفرض أي حصار بحري على مضيق هرمز كلفة اقتصادية مباشرة على إيران تقارب 435 مليون دولار يومياً.



ويدخل الاقتصاد الإيراني في سباق مع الزمن، إذ إن خزانات آبار النفط تمتلئ خلال 13 يوماً، وتغلق الآبار مع أضرار دائمة لها.



وتتضمن الخسائر فقدان صادرات بـ276 مليون دولار يومياً، وتعطيل واردات تقدر بـ159 مليون دولار يومياً، لتبلغ الخسائر 13 مليار دولار شهرياً؛ الأمر الذي سيؤدي إلى انهيار عملة الريال الإيراني.