عبّرت الفنانة السعودية، همس بندر، بطلة فيلم «هجير»، عن سعادتها الكبيرة بردود فعل الجمهور عقب عرض العمل في دور السينما، مؤكدة أن وصول الفيلم إلى شريحة واسعة من المشاهدين من ثقافات مختلفة يعد من أبرز نجاحاته، مشيرة إلى أن القصة استطاعت جذب الجمهور والتأثير فيه رغم عدم إلمام كثيرين بالحقبة الزمنية التي يتناولها الفيلم في السعودية.

تحضيرات سهلة وممتعة

وقالت همس بندر، في حوار مع «عكاظ»، إن الشخصية التي قدمتها بالفيلم بدت واضحة وقريبة منها منذ قراءة السيناريو، ما جعل مرحلة الإعداد سهلة وممتعة، مشيرة إلى أنها ركزت على فهم أبعادها بهدوء، الأمر الذي ساعدها على تجسيدها بشكل طبيعي وبسيط.

قصة إنسانية بلمسة موسيقية

وأكدت أن الفيلم يقدم حكاية إنسانية تدور في إطار حقبة زمنية مميزة، تحمل الكثير من التفاصيل التي تثير فضول الأجيال الحالية، لافتة إلى أن المزج بين الدراما والطرح الموسيقي أضفى مصداقية على العمل، وجعل الشخصيات تبدو واقعية وقريبة من المشاهد.

تجربة نسائية مختلفة

وفي ما يخص تعاونها مع المخرجة سارة طلب، أشارت إلى أنها تجربة مختلفة، خصوصاً أنها الأولى لها مع فريق تقوده رؤية نسائية في الإخراج والإنتاج، مثنية على حساسية تناول المشاعر والاهتمام بالتفاصيل الإنسانية داخل العمل.

أسباب المشاركة في الفيلم

وأضافت أن أكثر ما جذبها للمشاركة في «هجير» هو فكرته الموسيقية، إلى جانب تناوله فترة السبعينات في جدة، وهي مرحلة تحمل طابعًا خاصًا لطالما أثار اهتمامها.

كواليس بلا صعوبات

وبشأن كواليس التصوير، أكدت أن العمل لم يفرض عليها صعوبات نفسية أو جسدية، موضحة أن التحضير لشخصية «سوسن» كان تجربة ثرية وسلسة، أتاحت لها عيش تفاصيل الدور بشكل طبيعي.

إضافة جديدة لمسيرتها

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن مشاركتها في «هجير» تمثل إضافة مهمة إلى مسيرتها الفنية، مشددة على أن كل تجربة تمر بها تمنحها خبرات جديدة، وتسهم في تطورها مع ازدهار المجال الفني.

صناع وفريق العمل

يجمع الفيلم ‎عبدالعزيز فيصل، همس بندر، خالد الحربي، خالد يسلم، ريم الحبيب، ابتسام محمد، عبد الله عبود، والطفل يوسف خليل وغيرهم، والعمل من إخراج سارة طلب.