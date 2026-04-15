«موسم صفري».. ليفربول يودع «أبطال أوروبا» على يد سان جيرمان

تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي إلى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا عقب تغلبه على ليفربول الإنجليزي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أُقيم أمس (الثلاثاء) على ملعب «أنفيلد» ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي.

وكان باريس سان جيرمان قد فاز في لقاء الذهاب بالنتيجة نفسها على ملعبه «بارك دي برانس»، ليصعد متفوقاً 4-0 بمجموع المباراتين.

إصابة إيكيتيكي

وشهد الشوط الأول إصابة مهاجم ليفربول هوغو إيكيتيكي، وغادر الملعب محمولاً على النقالة بعد أن سقط دون أي تدخل، مشيراً إلى وتر العرقوب، ودخل النجم المصري محمد صلاح بدلاً منه.

ثنائية ديمبلي تحسم الفوز

افتتح باريس سان جيرمان التسجيل في الدقيقة 72 بتسديدة أطلقها عثمان ديمبلي من خارج حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة من زميله خفيتشا كفاراتسخيليا.

وعاد الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2025 لتسجيل ثاني أهداف العملاق الباريسي في الدقيقة 90+1 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلاً عرضية أرضية من برادلي باركولا.

منافس سان جيرمان في نصف النهائي

وينتظر باريس سان جيرمان المتأهل من بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسباني لمواجهته في دور نصف النهائي.

موسم صفري للريدز

بهذا الوداع، تبخرت آمال ليفربول في حصد أي لقب هذا الموسم، ليصبح استمرار المدرب آرني سلوت مع الفريق محل شك كبير.