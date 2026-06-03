أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم (الأربعاء)، عن أمله أن تؤدي المفاوضات لتخلي إيران عن طموحاتها في تخصيب اليورانيوم وتسليم مخزونها عالي التخصيب.



وقال روبيو في الجلسة الثانية أمام الكونغرس اليوم: «نريد أن نرى تغييراً في إيران، وأن يحكمها الشعب، وألا تشكل تهديداً للمنطقة»، مشدداً على ضرورة أن تتوقف إيران عن دعم الإرهاب حول العالم.



وفيما يتعلق بالمفاوضات بين لبنان وإسرائيل، قال روبيو: «قادة من حكومتي لبنان وإسرائيل يجلسون حالياً في مقر وزارتنا للتفاوض، ونأمل أن يسفر اجتماعهم اليوم عن بيان وخطة عمل لمسار أمني للبنان مستقل عن حزب الله».



من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة «سي إن بي سي»: «أتفق مع ترمب على قضايا مرتبطة بإيران ونختلف أحياناً بجوانب تكتيكية لكننا نتوصل لحلول.



ترمب يدرس خيارات عدة ونتحدث مرة كل يومين»، مضيفاً: «إيران لم توافق بعد على إخراج المواد النووية لكن توجد ضغوط متزايدة».



وأشار نتنياهو إلى أنه يترك الأمر لترمب إذا لزم التصعيد، وفتح مضيق هرمز ممكن عسكرياً.



من جهة أخرى، حملت وزارة الصحة اللبنانية إسرائيل مسؤولية أي استهداف لمستشفى تبنين، موضحة أن الادعاءات الإسرائيلية بشأن مستشفى تبنين الحكومي في جنوب البلاد تهديد خطير لمنشأة صحية رسمية.