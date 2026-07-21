حثت قنصلية المملكة العربية السعودية في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية جميع المواطنين في ولايتي لويزيانا وتكساس على توخي الحذر من مخاطر العاصفة الاستوائية «بيرثا».

وطلبت منهم متابعة النشرات والتعليمات التي تصدرها سلطات الولايتين بشأن الإعصار، والتواصل مع القنصلية عبر هواتف الطوارئ لطلب العون والمساعدة. ووفقاً لخبراء الأرصاد في أمريكا، تشكلت العاصفة الاستوائية بيرثا ليل الإثنين في خليج المكسيك قبالة ساحل فلوريدا، وتسببت في هطول أمطار غزيرة وفيضانات ناجمة عن ارتفاع منسوب مياه العواصف في المناطق الساحلية الأمريكية. ويقع مركز بيرثا على بعد نحو 110 أميال جنوب بنما سيتي بولاية فلوريدا، فيما بلغت سرعة الرياح القصوى نحو 40 ميلاً في الساعة (65 كيلومتراً في الساعة).