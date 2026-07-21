استقبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، في مكتبه، مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة المهندس فواز زعقان. واطّلع خلال الاستقبال، على التقرير السنوي للفرع لعام 2025، وما تضمنه من مؤشرات الأداء وجهود الصندوق في دعم التنمية الزراعية المستدامة، حيث بلغ حجم التمويلات خلال عام 2025 أكثر من (160) مليون ريال، بزيادة بلغت (18%) مقارنة بالعام 2024.

واستعرض التقرير أبرز التمويلات الموجهة للمنتجات الزراعية الريفية، وفي مقدمتها البن السعودي، الذي تجاوز حجم تمويله (60) مليون ريال خلال عام 2025، إلى جانب جهود الصندوق في دعم المنتجات الزراعية ذات الأولوية، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة والشراكات التمويلية، بما يسهم في تنمية القطاع الزراعي وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ونوّه أمير المنطقة بالدور الذي يضطلع به صندوق التنمية الزراعية في دعم القطاع الزراعي، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، وتمكين المزارعين، وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة.