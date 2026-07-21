زيّن قمر التربيع الأول لشهر صفر 1448هـ مساء اليوم سماء منطقة الحدود الشمالية، في مشهد فلكي يمكن رصده بالعين المجردة بعد غروب الشمس، حيث ظهر نصف قرص القمر مضاءً، معلناً مرور نحو أسبوع على بداية الشهر القمري، في إحدى أبرز مراحل دورة القمر الشهرية.

وأوضح رئيس جمعية الفلك والفضاء بالحدود الشمالية زاهي الخليوي أن طور التربيع الأول يحدث عندما يشكل القمر زاوية تقارب 90 درجة مع الأرض والشمس، فتبدو الجهة المواجهة للأرض مضاءة بنسبة تقارب 50%، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تُعد من أفضل الأوقات لرصد تضاريس سطح القمر، إذ تُبرز الفواصل بين مناطق الضوء والظل تفاصيل الفوهات والجبال والسهول القمرية بصورة أوضح من بقية الأطوار.

وأفاد أن هذه الظاهرة الفلكية مثّلت فرصة مناسبة لهواة الرصد والتصوير الفلكي، خصوصاً في المواقع البرية بمنطقة الحدود الشمالية التي تتميز بصفاء الأجواء وانخفاض مستويات التلوث الضوئي، ما أسهم في الحصول على مشاهد أكثر وضوحاً ودقة.

وبيّن أن القمر سيواصل ازدياد الجزء المضاء من قرصه خلال الأيام القادمة حتى يكتمل بدراً في منتصف الشهر القمري، ضمن الدورة الطبيعية لمنازل القمر وأطواره التي تتكرر شهرياً، مؤكداً أن هذه الظواهر لا تمثل أحداثاً استثنائية، وإنما تُسهم في تعزيز الوعي الفلكي وتشجيع المجتمع على متابعة الظواهر السماوية والاستفادة منها في الرصد والتصوير العلمي.