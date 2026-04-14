تُعد حركة الأمعاء المنتظمة مؤشراً مهماً إلى صحة الجهاز الهضمي، إلا أن الكثيرين يعانون من مشكلات في الإخراج من وقت لآخر.

ولا تعتمد صحة الأمعاء على الحلول السريعة، بل على عادات يومية بسيطة تشمل التغذية السليمة، وشرب الماء، والحركة المنتظمة. الالتزام بهذه الأساسيات قد يغني عن الأدوية ويحسن جودة الحياة بشكل ملحوظ.

وفي هذا السياق، كشف استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى فورتيس في نيودلهي الدكتور شوبهام فاتسيا، عن ثلاث خطوات طبيعية تساعد على تحسين صحة الأمعاء دون الحاجة للأدوية.

وبحسب موقع «Hindustan Times» أكد الطبيب أن الأمعاء الصحية لا تحتاج إلى مشروبات تنظيف (ديتوكس)، بل إلى عادات يومية صحيحة، مشدداً على أهمية الاستمرار في هذه العادات للحصول على نتائج فعالة.

وتتمثل هذه العادات في ما يلي:

1 - تناول الألياف يومياً

تُعد الألياف الغذائية حجر الأساس في تحسين الهضم وتعزيز حركة الأمعاء.

وتنقسم الألياف إلى نوعين وهما، ألياف قابلة للذوبان تساعد في تنظيم الهضم ومستويات السكر، وتوجد في الشوفان والتفاح والموز والجزر، وألياف غير قابلة للذوبان: وهي الأهم لتنظيف الأمعاء، إذ تزيد من حجم الفضلات وتسهل حركتها، وتوجد في القمح الكامل والمكسرات والفاصوليا والقرنبيط.

2 ـ شرب كميات كافية من الماء

يشدد الدكتور فاتسيا على أن تناول الألياف دون شرب الماء بكميات كافية قد لا يحقق الفائدة المرجوة.

وينصح بشرب ما لا يقل عن 3 لترات يومياً، موضحاً أن الكوب الواحد يحتوي على نحو 300 – 500 مل، إضافة إلى أن شرب نحو 10 أكواب يومياً يُعد هدفاً مناسباً فالماء يساعد على تليين الفضلات وتسهيل خروجها.

3 - الحركة اليومية ضرورية

النشاط البدني عنصر أساسي لتحفيز حركة الأمعاء.

ويُوصى بالمشي السريع والوصول إلى 10,000 خطوة يومياً إذ يساعد ذلك على تنشيط الجهاز الهضمي وتحسين عملية الإخراج بشكل طبيعي.

متى تلجأ للأدوية؟

ينصح الطبيب الهندي بالالتزام بهذه الخطوات لمدة ثلاثة أشهر، قبل التفكير في استخدام الأدوية، إذ إن تحسين نمط الحياة قد يكون كافياً لعلاج المشكلة.