شددت توصيات طبية صادرة عن World Health Organization وهيئات صحية عالمية، على أن الوقاية من هشاشة العظام بعد سن الخمسين تعتمد بشكل أساسي على الكالسيوم، فيتامين D، والنشاط البدني المنتظم.

وتشير الدراسات إلى أن نقص فيتامين D يضعف امتصاص الكالسيوم، ما يؤدي إلى تراجع كثافة العظام وزيادة خطر الكسور، خصوصاً لدى النساء بعد سن اليأس. كما أن التمارين، خصوصاً تمارين المقاومة، تحفّز بناء العظام وتحافظ على قوتها.

وتوصي الإرشادات الطبية بالتعرض المعتدل للشمس لدعم إنتاج فيتامين D، إلى جانب إجراء فحوصات دورية لقياس كثافة العظام، وهي إجراءات مدعومة بأبحاث سريرية في مجال طب العظام والشيخوخة.

وتعكس هذه التوصيات توجهاً عالمياً نحو الوقاية المبكرة بدلاً من العلاج المتأخر، في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بهشاشة العظام عالمياً.