كشف مصدر مقرب من الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب حقيقة ما تم تداوله بشأن استعدادها لطرح ألبوم غنائي جديد خلال صيف 2026، مؤكداً أن الأمر لم يحسم رسمياً حتى الآن.

نفي بدء التسجيلات

وأوضح المصدر في تصريحات لـ«عكاظ» أن ما ينشر حول دخول شيرين في تحضيرات ألبوم جديد غير دقيق، مشيراً إلى أنها لم تبدأ أي جلسات تسجيل داخل الاستوديو منذ بداية العام الجاري.

أعمال مؤجلة فقط

وأضاف أن لدى شيرين بعض الأعمال المسجلة مسبقاً التي لم يتم طرحها بعد، إلا أنها لم تدخل حتى الآن في مشروع ألبوم متكامل، وهو ما ينفي صحة الشائعات المتداولة بشأن عودتها بألبوم جديد خلال الفترة الحالية.

استعداد لعودة قوية

وتعيش شيرين عبدالوهاب حالة من الهدوء والابتعاد عن الأضواء، مع تركيزها على استعادة صحتها ولياقتها البدنية استعداداً لعودة فنية جديدة.

وحققت شيرين نجاحات واسعة في 2024 ورسخت حضورها من خلال أعمال لاقت انتشاراً واسعاً مثل «بتمنى أنساك» و«اللي يقابل حبيبي» و«ما زال على البال».

عودة بعد غياب

وفاجأت شيرين أخيراً جمهورها بعودة جديدة بعد غياب استمر قرابة عام، وخطفت الأنظار عبر مقطع فيديو نشرته على «تيك توك» ظهرت فيه برفقة ابنتها «هنا»، وقدمتا معاً أغنيتها الشهيرة «أجمل إحساس»، في ظهور لاقى تفاعلاً واسعاً.