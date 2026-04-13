غاب نجم ريال مدريد كيليان مبابي عن تدريبات فريقه، أمس (الأحد)، استعداداً لمواجهة بايرن ميونخ، المقررة الأربعاء القادم، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تفاصيل الإصابة

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، فإن الجرح الذي تعرض له مبابي في مباراة جيرونا الماضية في بطولة الدوري الإسباني، احتاج إلى ثلاث غرز فوق الحاجب الأيمن.

إجراء احترازي

وأضافت أن مبابي لم يشارك في مران ريال مدريد أمس، كإجراء احترازي لتجنب تفاقم الإصابة، ومن المستبعد أن يرتدي اللاعب قناعاً في لقاء بايرن ميونخ.

موقفه من المباراة

وتابعت الصحيفة أن الإصابة لن تؤثر على مشاركة مبابي في اللقاء القادم ضد بايرن ميونخ، ويعمل الجهاز الطبي حالياً على توفير نوع من الحماية للاعب، وهو أمر سيتم الانتهاء منه قريباً.

نتيجة الذهاب

يُذكر أن ريال مدريد خسر أمام بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف، في لقاء الذهاب الذي أُقيم على ملعبه «سانتياغو برنابيو»، الثلاثاء الماضي.