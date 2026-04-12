يظهر النجم الهلالي سلطان مندش مع فريقه في مواجهة السد القطري، غداً (الإثنين)، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن مباريات دور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا لأندية النخبة، إذ ينتظر اللاعب المشاركة في اللقاء الآسيوي والمساهمة مع زملائه اللاعبين في تحقيق الانتصار والتأهل لدور ربع النهائي في البطولة القارية، والسعي للمنافسة على حصد اللقب الآسيوي.



وكان الجناح سلطان مندش ساهم مع زملائه اللاعبين في التأهل لنهائي كأس الملك أمام الخلود، والعمل على تحقيق أغلى الكؤوس المحلية، إلى جانب الاستمرار في المنافسة على تحقيق لقب دوري روشن السعودي للمحترفين.



يذكر أن سلطان مندش انضم لفريق الهلال في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادماً من نادي التعاون بعقد لمدة عامين ونصف (حتى صيف 2028).