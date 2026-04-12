أوضح مدرب فريق ⁧‫الأهلي‬⁩ «ماتياس يايسله»،أنه لا يفكر بما يدار خارج الملعب، وأن تركيزه منصب في تجهيز اللاعبين فنياً ونفسياً للخروج بنتيجة إيجابية من أمام فريق عنيد مثل «الدحيل». جاء ذلك حلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الفريقين المقررة غداً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة.



وأكد مدرب النادي الأهلي أن صفة حامل اللقب لا تمثل ضغطاً على فريقه، بل تعد دافعاً إيجابياً يعزز من عقلية اللاعبين وثقتهم داخل الملعب، موضحاً أن اللعب في جدة وبين الجماهير يمنح الفريق أفضلية معنوية كبيرة، مشيراً إلى أن الفريق نجح في الحفاظ على ثقته رغم التحديات التي يواجهها في الدوري.



وشدد «ماتياس يايسله» على أهمية التركيز في المرحلة الحالية، خصوصاً قبل مواجهة الدحيل، مؤكداً أن الفريق المنافس قوي ولا يمكن الاستهانة به، وأن التفكير يجب أن يكون خطوة بخطوة دون الانشغال المبكر بحسم اللقب.



واختتم تصريحاته بتأكيد أن الهدف واضح، وهو المنافسة بقوة على اللقب، لكن بعقلية متزنة وتركيز كامل في كل مباراة، لتفادي أي مفاجآت قد تعطل المسيرة.