أثار منشور متداول لحساب النادي الأهلي على منصة «إكس» حالة من الجدل الواسع بين الجماهير، بعد صياغة حملت تلميحًا فُهم على أنه استفزاز مباشر لأنصار نادي النصر متصدر الترتيب، وذلك في توقيت حساس يسبق الكلاسيكو المرتقب بين الفريقين.



وجاء المنشور بعبارة: «العمل خلف الكواليس يجعل النصر يتألق»، وهي صياغة فسرتها جماهير النصر على أنها تحمل إيحاءات تتعلق بأفضلية غير داخل الملعب، ما دفع موجة من الردود الغاضبة والتفاعل الكبير عبر المنصة، في وقت يعيش فيه الفريق النصراوي حالة فنية مستقرة عقب فوز عريض عزز صدارته ووسع الفارق النقطي مع منافسيه.



وتزامن نشر العبارة مع تعثر الأهلي بتعادل مثير للجدل، شهد احتجاجات واسعة على قرارات تحكيمية، ما زاد من حساسية التوقيت ورفع منسوب التوتر بين الجماهير، خصوصًا مع اقتراب مواجهة مباشرة بين الفريقين تُعد من أبرز محطات الموسم.



في المقابل، لم يتأخر التفاعل النصراوي، حيث رد الحساب العربي "هبطت طائرة العالمي بنجاح" وبالإنجليزي بعبارة «هذه الرحلة ما زالت في صعود»، في إشارة إلى ذكرى هبوط النادي الأهلي كما فسرها أهلاويين،، ما زاد من اشتعال السجال الرقمي بين الطرفين.



ويأتي هذا التراشق الإعلامي ليعكس جانبًا من أجواء المنافسة المحتدمة خارج المستطيل الأخضر، قبل مواجهة يُنتظر أن تكون حاسمة على مستوى الصدارة، في ظل تقارب المستويات الفنية وارتفاع سقف الطموحات لدى الفريقين، ما يجعل الكلاسيكو المرتقب محاطًا بزخم جماهيري وإعلامي كبير.