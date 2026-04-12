أوضح مستشار «عكاظ» التحكيمي الدولي طارق سامي، أن الحكم خالد الطريس لم يوفق في احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح النصر في اللقاء الذي جمعه بالأخدود على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، وانتهى بنتيجة بهدفين دون رد.



وقال طارق سامي: قام مدافع فريق الأخدود بدفع المهاجم النصراوي أيمن يحيى من الخلف أثناء الارتقاء، وكان يجب على حكم الفيديو التدخل من خلال تنبيه الحكم ومنحه فرصة أخرى لمشاهدة الحالة واتخاذ القرار الصحيح.



وأضاف سامي في تحليله لتدخل لاعب النصر ساديو ماني على لاعب الأخدود: «من وجهة نظري أرى أنها ركلة حرة مباشرة على ساديو ماني وإنذار فقط، دون توجيه الكرت الأحمر خصوصاً أن التدخل لم يكن بقوة مفرطة، وحاول ماني إبقاء قدمه في حالة انثناء لتفادي حدوث قوة زائدة في التداخل».