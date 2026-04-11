زاد المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني هانز فليك الغموض حول مستقبل النجم البولندي مهاجم الفريق روبرت ليفاندوفسكي من خلال إجابته على سؤال في المؤتمر الصحفي قبل لقاء إسبانيول في الدوري الإسباني لمعرفة مستقبل ليفاندوفسكي مع الفريق الكاتالوني.



وقال فليك: «ليس هذا الوقت المناسب للحديث عن هذا الأمر، مشيراً إلى أن الوقت ليس مناسباً للحديث عن مستقبل ليفاندوفسكي أو تجديد عقده مع الفريق في ظل وجود هدف عظيم يتمثل بمواصلة المشوار في دوري أبطال أوروبا للتتويج باللقب والحفاظ على بطولة الدوري الإسباني، مطالباً جميع اللاعبين بالتركيز وتقديم أفضل أداء ممكن».



وتشير التقارير إلى أن وكلاء من نادي إي سي ميلان الإيطالي التقوا مع ممثلي ليفاندوفسكي في اجتماع «سري» في ميلانو بعد أن كان الفريق الإيطالي يراقب البولندي منذ عدة أشهر.



وفي الوقت نفسه، لا تزال قنوات التواصل مع برشلونة مفتوحة في ظل رغبة النادي في تجديد عقده لعام إضافي ولكن بشروط أقل بكثير، ما سيضطره أن يقبل دورا ثانويا في حالة حسم رغبته بالبقاء في البارسا.