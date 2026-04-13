في حادثة صادمة هزّت الوسط الرياضي في غانا، لقي لاعب نادي بيريكوم تشيلسي الغاني دومينيك فريمبونغ مصرعه، متأثراً بإصابته بطلق ناري في الرأس، إثر هجوم مسلح استهدف حافلة فريقه أثناء عودتها من مباراة في الدوري المحلي.

هجوم مباغت على طريق غواسو – بيبياني

تعرضت حافلة الفريق لإطلاق نار من قبل مسلحين، أثناء محاولتها الرجوع للخلف على طريق غواسو – بيبياني، في واقعة سطو مسلح تحولت إلى مأساة إنسانية. وأسفر الهجوم عن إصابة فريمبونغ (20 عاماً) إصابة مباشرة في الرأس، ليفارق الحياة لاحقاً في المستشفى، كضحية وحيدة للحادث.

صدمة كروية وبيان نعي رسمي

وأعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم، اليوم (الاثنين)، وفاة اللاعب الشاب، معبّراً عن “صدمة شديدة وحزن عميق” إزاء الحادث المأساوي. وقدم الاتحاد تعازيه لأسرة اللاعب وزملائه في الفريق والجهازين الفني والإداري، مؤكداً أن الواقعة تركت أثراً بالغاً في مجتمع كرة القدم بأكمله.

موهبة صاعدة تنطفئ مبكراً

وكان فريمبونغ، المعار من نادي أدوانا إف سي، أحد أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الغاني، حيث شارك في 13 مباراة هذا الموسم وسجل هدفين، قبل أن تنهي رصاصات الغدر مسيرته في بداياتها.

مخاوف أمنية تتجدد

وأعاد الحادث تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه الأندية في بعض مناطق غانا، خصوصاً خلال التنقلات البرية بين المدن، وسط مطالب متزايدة بتشديد إجراءات الحماية وتأمين تحركات الفرق، لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث الدامية.