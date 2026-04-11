أعلن نادي ليفربول الإنجليزي فوز نجمه المصري محمد صلاح بجائزة أفضل هدف للفريق خلال شهر مارس الماضي.

هدف مميز يحسم الجائزة

ووفقاً للموقع الرسمي للنادي، فاز هدف صلاح، الذي جاء من تسديدة مقوسة في شباك غلطة سراي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، بجائزة أفضل هدف للريدز خلال الشهر.

تراجع تهديفي واضح

ويعاني صلاح من تراجع تهديفي ملحوظ هذا الموسم تحت قيادة المدرب آرني سلوت، كما جلس على مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة أمام باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

رحيل عقب نهاية الموسم

وكان محمد صلاح قد أعلن الشهر الماضي أنه سيغادر ليفربول عقب نهاية الموسم الحالي، بعد رحلة حافلة استمرت 9 سنوات مع النادي.