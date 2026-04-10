يقترب مهاجم النصر كريستيانو رونالدو من دخول التاريخ من أوسع أبوابه، بعدما رفع رصيده التهديفي إلى 967 هدفا في مسيرته الكروية الاستثنائية، ليصبح على بعد خطوة واحدة من الهدف رقم 1000.



وجاءت أهداف (الدون) موزعة على أبرز محطاته الكروية، حيث سجل 450 هدفا مع ريال مدريد، و145 هدفًا مع مانشستر يونايتد، و143 هدفا بقميص منتخب البرتغال، إضافة إلى 123 هدفا مع النصر، و101 هدف مع يوفنتوس، و5 أهداف مع سبورتينغ لشبونة.



وبات يفصل رونالدو 33 هدفًا فقط عن الوصول إلى إنجاز تاريخي غير مسبوق في عالم كرة القدم، وسط ترقب عالمي لما سيقدمه في قادم المباريات، حيث يدخل مواجهة الأخدود بحثا عن هدفه رقم 968، في مشهد يواصل فيه صناعة الأساطير وكتابة الأرقام القياسية.