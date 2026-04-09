رئيس «كاف» يرحب بإجراء تحقيق فساد.. وينفي مجاملة المغرب

رحب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) باتريس موتسيبي بإجراء تحقيق فساد داخل المنظمة، عقب اجتماعه مع مسؤولين سنغاليين في داكار أمس (الأربعاء).

وكانت الحكومة السنغالية قد طالبت بإجراء تحقيق بعد أن جردت لجنة الاستئناف التابعة لـ«كاف» منتخب السنغال من لقب كأس الأمم 2025 ومنحته للمغرب الشهر الماضي.

لا تهاون مع الفساد

وقال موتسيبي في تصريحات صحفية: «سأرحب بأي تحقيق فساد داخل «كاف» سواء أجرته الحكومة أو أي مؤسسة أخرى، في الواقع، سأشجع ذلك، وسنتعاون معهم تعاوناً كاملاً».

وأضاف: «قيل لي إن هناك مشاكل في الماضي وتدخلنا، الأمر لا يقتصر على كرة القدم فحسب، بل يمتد إلى مجال الأعمال والسياسة أيضاً، لا ‌يمكننا ⁠أن نغرس في أذهان أطفالنا فكرة أن النجاح في الحياة يتطلب الفساد، يجب ألا نتهاون مطلقاً مع الفساد، هذه أفضل هدية يمكننا تقديمها لكرة القدم الأفريقية، لا نكتفي بالحديث عن الفساد، بل نتدخل ونضع القوانين اللازمة وننفذها».

نفي تفضيل المغرب

ونفى رئيس «كاف» أي تلميح بأن المغرب قد حظي بمعاملة تفضيلية في عملية الاستئناف، قائلاً: «لن تتلقى أي دولة في أفريقيا تحت أي ظرف ممكن معاملة تفضيلية أو تُعامل على نحو أفضل من أي دولة أخرى، لن يحدث ذلك أبداً، نحن واثقون من أننا سنخرج من هذه التحديات أكثر اتحاداً بين دول القارة».