لقّن نيوم مضيفه الاتحاد درساً قاسياً بعد الفوز عليه 4/ 3، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، ضمن لقاءات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي للمحترفين.



وأحرز أهداف نيوم سعيد بن رحمة (د:3) ولوتشيانو رودريغيز (د:16) ومهند آل سعد (د:55) وعلاء آل حجي (د:90+1)، فيما جاءت أهداف الاتحاد الثلاثة عن طريق يوسف النصيري (هدفين د:38 و44) وحسام عوار (د:49).



شهد اللقاء بداية قوية لنيوم الذي لم ينتظر كثيراً لهز الشباك الاتحادية بعد هجمة مرتدة سريعة لتصل الكرة لسعيد بن رحمة الذي سددها في المرمى، ورغم أن الحارس رايكوفيتش تصدى للكرة إلا أن الحكم احتسبها هدفاً لنيوم بعد العودة لتقنية الفيديو لتجاوز الكرة خط المرمى (د:3). وضاعف نيوم النتيجة بعد هجمة منظمة لتصل الكرة للمهاجم لوتشيانو رودريغيز الذي سدد كرة أرضية على يسار رايكوفيتش هدفاً ثانياً لنيوم (د:16). وقبل نهاية الشوط الأول استفاق الاتحاد وتمكن من تقليص النتيجة بعد تمريرة ذكية من فابينيو من منتصف الملعب للمهاجم يوسف النصيري الذي كسر التسلل وواجه الحارس ماكسيميانو ووضعها في المرمى هدفاً أول للاتحاد (د:38)، ومن ثم أضاف النصيري الهدف الشخصي الثاني له وللاتحاد (د:44). ومع بداية الشوط الثاني ومن ركلة زاوية حول دانيلو بيريرا الكرة برأسه ليكملها حسام عوار في المرمى هدفاً ثالثاً للاتحاد (د:49)، ليرد نيوم بهدف التعادل برأسية مهند آل سعد (د:55)، وفي الوقت بدل الضائع مرر عبدالله دوكوري كرة قصيرة لزميله علاء آل حجي ليسددها في المرمى هدفاً رابعاً لنيوم (د:90+1)، لينتهي اللقاء بفوز نيوم بأربعة أهداف لثلاثة.



وبهذه النتيجة، يحقق نيوم فوزه الـ11 ويصل للنقطة الـ39 في المركز الثامن، فيما تلقى الاتحاد الخسارة التاسعة وتجمد رصيده عند 45 نقطة في المركز السادس.