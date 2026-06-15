لم تكتفِ اليابان بإثارة الإعجاب داخل المستطيل الأخضر بعد تعادلها مع هولندا، بل خطفت الأنظار مرة أخرى بسلوك يعكس ثقافتها العميقة بعد صافرة النهاية.



فور انتهاء المباراة، ترك لاعبو «الساموراي الأزرق» غرفة تبديل الملابس نظيفة تماماً، خالية من أي مخلفات، في مشهد أصبح علامة مسجلة للمنتخب الياباني في بطولات كأس العالم.



هذا التصرف ليس جديداً على اليابان، التي دأبت جماهيرها ولاعبوها على لفت الأنظار بسلوكيات الاحترام والانضباط والنظافة، حتى باتت مثالاً يُحتذى به في المحافل العالمية.



واصلت اليابان بذلك رسالتها المزدوجة في المونديال: منافسة قوية داخل الملعب، وقدوة في الأخلاق خارجه، لتؤكد أن البطولات لا تُحسم بالأهداف فقط، بل بالقيم أيضاً.