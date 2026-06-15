يعود منتخبنا السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب الأورغواي في نهائيات كأس العالم 2026، في لقاء مرتقب يستحضر تاريخًا من المواجهات السابقة بين المنتخبين، التي اتسمت بالتنافس والتقارب في الأداء.



وشهد عام 2002 أولى مواجهات المنتخبين، حيث نجح الأخضر في تحقيق الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة ودية، سجل خلالها أهداف المنتخب السعودي كلٌ من سامي الجابر ومرزوق العتيبي وطلال المشعل، فيما أحرز هدفي أورغواي داريو سيلفا وريتشارد موراليس، في مباراة عكست قوة الحضور الهجومي للمنتخبين.



وتجدد اللقاء في عام 2014 ضمن مواجهة ودية انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، حيث سجل هدف المنتخب السعودي نايف هزازي، فيما جاء هدف أورغواي عن طريق لويس سواريز.



وفي عام 2018، التقى المنتخبان في مواجهة رسمية ضمن منافسات كأس العالم، حيث حسمها منتخب أورغواي بهدف دون مقابل، أحرزه لويس سواريز.



ويترقب المتابعون مواجهة جديدة تجمع المنتخبين في مونديال 2026، وسط آمال بأن يقدم المنتخب السعودي مستوى مميزًا يعكس تطور كرة القدم السعودية وقدرتها على المنافسة في المحافل العالمية.