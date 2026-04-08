يواصل نادي الأهلي فرض تفوقه التاريخي على نظيره الفيحاء في مواجهاتهما ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، في ظل أرقام تعكس أفضلية واضحة للفريق الأهلاوي على مدار السنوات الماضية.



وبحسب الإحصائيات، التقى الفريقان في 13 مواجهة سابقة في الدوري، لم يتمكن الفيحاء خلالها من تحقيق سوى فوز وحيد فقط، جاء بنتيجة (2-0) في موسم 2021-2022، بينما حضر التعادل في 4 مباريات، مقابل تفوق الأهلي الذي نجح في تحقيق 8 انتصارات، ليؤكد حضوره القوي في هذه المواجهات.



ولم يقتصر التفوق الأهلاوي على النتائج فقط، بل امتد إلى الجانب الهجومي، خصوصا في المواجهات الأخيرة بين الفريقين، حيث فشل الفيحاء في هز الشباك خلال آخر 5 مباريات جمعته بالأهلي في الدوري، في رقم يعكس معاناة هجومية واضحة أمام هذا الخصم.



في المقابل، واصل الأهلي تألقه الهجومي خلال نفس الفترة، بعدما تمكن من تسجيل 13 هدفًا في آخر 5 مواجهات، ليعزز من تفوقه ويؤكد الفارق الفني بين الفريقين في المواجهات المباشرة.



وتعكس هذه الأرقام صعوبة المواجهات التي يخوضها الفيحاء أمام الأهلي، في وقت يسعى فيه الفريق لكسر هذه العقدة وتحسين نتائجه في اللقاءات المقبلة بين الطرفين.