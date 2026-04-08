نجح لاعب الاتفاق خالد الغنام، في خلق إيرادات تجارية جديدة لصالح ناديه، بعد أن تحولت قبعة «لوفي» التي ظهر بها إلى ظاهرة لافتة في مدرجات الفريق، قبل أن يتم استثمارها رسميا كمنتج في متجر النادي بتوقيع اللاعب.



وجاءت هذه الخطوة عقب الانتشار الكبير للقبعة بين الجماهير خلال المباريات، ما دفع إدارة الاتفاق إلى استغلال هذا الزخم الجماهيري وتحويله إلى فرصة تسويقية تسهم في دعم الموارد المالية، بعيدًا عن الإيرادات التقليدية المرتبطة بنتائج الفريق.



وتعكس هذه المبادرة أهمية الإبداع في تنمية الإيرادات التجارية للأندية، حيث بات التأثير الجماهيري وصناعة الهوية البصرية عنصرين حاسمين في الاقتصاد الرياضي الحديث، وهو ما نجح الاتفاق في توظيفه بذكاء عبر شعبية الغنام داخل المدرجات.