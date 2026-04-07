بعد تغلب فريق الأخدود على نظيره الفتح بهدف اللاعب عبدالعزيز آل هتيلة، رفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الـ17 في سلم ترتيب فرق دوري روشن السعودي للمحترفين، مقلصاً الفارق في صراع البقاء بهذه النتيجة مع مدربه الجديد فتحي الجبال، الذي يملك خبرة كبيرة في الدوري السعودي، ويعتبر هذا الفوز رحلة نجاة، إذ يطمح محبو الأخدود في البقاء بدوري الكبار.



ولبقاء الأخدود في دوري روشن السعودي للمحترفين، يتطلب حصد عدد كافٍ من النقاط في المباريات المتبقية، وتجنب المراكز الأخيرة المؤدية للهبوط المباشر.



وفي حال فوز الأخدود على النصر قد يقلب موازين دوري روشن، خصوصاً في صراع المراكز الأولى أو حسابات الهبوط، إذ يمثل تعثر النصر فرصة لمنافسيه، بينما يعزز فوز الأخدود آماله في البقاء.



تاريخياً، يمتلك النصر التفوق، لكن مفاجآت الدوري واردة دائماً، وأي تعثر للنصر بالخسارة أو التعادل يمنح المنافسين (الهلال أو الأهلي) أفضلية أكبر في الصدارة.



وتتمثل مخاوف النصر الرئيسية قبل مواجهة الأخدود في الجولة الـ28 من دوري روشن في تهديد الإيقاف الذي يلاحق 5 لاعبين أساسيين (مارسيلو بروزوفيتش، عبدالرحمن غريب، نواف بوشل، سلطان الغنام وعلي الحسن) بسبب الإنذارات، مما قد يحرم الفريق من خدماتهم في اللقاءات الحاسمة القادمة، وذلك في ظل سعيه لتعزيز صدارته.



وعلى الرغم من المخاوف، يستعيد النصر خدمات الثنائي جواو فيليكس وأيمن يحيى بعد انتهاء عقوبة الإيقاف، مما يمنح الفريق دفعة قوية.



وستُقام مباراة الأخدود والنصر في الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي للمحترفين السبت القادم على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز بنجران، مما يزيد من صعوبتها، وتراوح سعة الملعب، الذي تم افتتاحه عام 2020، ما بين 10000 إلى 12000 متفرج، ويعد الملعب المقر الرئيسي لناديي الأخدود ونجران.