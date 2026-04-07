تتجه الأنظار صوب استاد ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، الذي سيكون مسرحاً لمواجهة ريال مدريد ونظيره بايرن ميونيخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في مواجهة تجمع بين أعرق أندية القارة وأكثرها تتويجًا باللقب القاري.



ورغم أن الفريق الألماني يُعد المرشح الأوفر حظًا للتأهل إلى نصف النهائي، فإن التوقعات التحليلية ونماذج الذكاء الاصطناعي تمنح أفضلية طفيفة لريال مدريد في مباراة الذهاب، بفضل تفوقه التاريخي على أرضه وصلابته في المسابقات الأوروبية.



مواجهة الليلة تعد من كلاسيكيات الكرة الأوروبية، حيث التقى الفريقان في 28 مباراة رسمية، حقق فيها ريال مدريد الفوز 13 مرة مقابل 11 فوزاً لبايرن ميونخ، وانتهت 4 مباريات بالتعادل، في حين سجل الريال 45 هدفاً واستقبل 42 هدفاً.