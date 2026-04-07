خطف لاعب فريق التعاون محمد الكويكبي الأنظار ليس فقط بأدائه الفني داخل المستطيل الأخضر، بل بلغة الأرقام التي جسدت حالة نادرة من التوازن الهجومي، وذلك عقب مواجهة فريقه أمام الهلال الماضية، حيث نجح «المايسترو» في صناعة هدف جديد عزز به سجلاته التاريخية في الدوري السعودي.



​وبصناعته لهذا الهدف، وصل الكويكبي إلى رقم مميز يعكس شموليته كلاعب هجومي، حيث تساوت كفتا ميزانه التهديفي بوصوله إلى التمريرة الحاسمة رقم 38 في مسيرته بالدوري، وهو الرقم ذاته الذي يستقر عنده رصيده من الأهداف المسجلة بواقع 38 هدفا، ليرسم بذلك لوحة رقمية متناغمة قلما تتكرر في الملاعب، واضعا نفسه كأحد أبرز العناصر المحلية التي تتقن فن الوصول لمرمى الخصوم وصناعة الفارق للزملاء بذات الكفاءة.