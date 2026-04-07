تعرّض لاعب الهلال المعار لفريق كورينثيانز كايو سيزار، لتهديدات مباشرة من مجموعة من جماهير الأولتراس، بعدما تم إيقافه أثناء قيادته سيارته في أحد شوار البرازيل، ومواجهته بأسئلة حادة حول جاهزيته للمباريات القادمة مع الفريق، في حادثة خطيرة تعكس حجم الضغط الجماهيري في كرة القدم البرازيلية وما يتعرض له اللاعبون.



وكان سيزار قد انضم إلى الفريق في يناير الماضي، وشارك في أولى مبارياته لمدة 13 دقيقة، نجح خلالها في صناعة هدف خلال الفوز بنتيجة 2-0، ما أعطى انطباعًا إيجابيًا عن بدايته، إلا أن مسيرته سرعان ما تعطلت بسبب الإصابات، حيث شارك في المباراة التالية قبل أن يغادر بعد 15 دقيقة فقط متأثرًا بإصابة عضلية.



وبعد غياب متوسط، عاد اللاعب في 15 مارس خلال مواجهة أمام سانتوس، وشارك لمدة 60 دقيقة، ونجح مجددًا في صناعة هدف، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1، لكنه تعرض لإصابة جديدة في الفخذ، غيّبته حتى الآن عن الفريق.



وخلال فترة غيابه، تراجعت نتائج كورينثيانز بشكل ملحوظ، حيث أصبح الفريق مهددًا بالهبوط، ولا يفصله عن مراكز الخطر سوى نقطتين فقط، ما زاد من حالة الاحتقان بين الجماهير.



وتأتي هذه الواقعة قبل مواجهة مرتقبة يوم الأحد أمام بالميراس، متصدر الدوري، في ديربي يُعد من الأكثر حدة وعدوانية في البرازيل. وخلال المواجهة مع الجماهير، تم توجيه تساؤلات مباشرة للاعب حول مشاركته في المباراة، مع التشكيك في تصريحاته بشأن جاهزيته، حيث قيل له: هل ستلعب أم لا؟ ولماذا تصرّح أحيانًا بأنك جاهز وأحيانًا لا؟



ووفق ما تم تداوله، بدا اللاعب في حالة صدمة ولم يستوعب الموقف، بل ابتسم بشكل عفوي، ما أثار غضب الجماهير التي صعّدت من لهجتها ووجهت له عبارات مهينة وتهديدات صريحة في حال عدم تحقيق الفوز في المواجهة القادمة.



وتسلّط هذه الحادثة الضوء على بيئة الضغط الهائل التي يعيشها اللاعبون في الأندية الجماهيرية، حيث تتجاوز الانتقادات أحيانًا حدود الرياضة لتصل إلى التهديد المباشر، ما يثير تساؤلات جدية حول سلامة اللاعبين وضرورة فرض رقابة صارمة لحمايتهم.