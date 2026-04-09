تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالًا هاتفيًا، من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي.
وجرى خلال الاتصال بحث مجريات الأوضاع وسبل الحدّ من وتيرة التوتر بما يسهم في عودة أمن واستقرار المنطقة.
The Minister of Foreign Affairs, Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah, received a phone call from the Foreign Minister of the Islamic Republic of Iran, Abbas Araghchi.
During the call, they discussed the developments in the situation and ways to reduce the pace of tension, which would contribute to the return of security and stability in the region.