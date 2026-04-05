دشّن المنتخب الوطني تحت 14 عاماً اليوم (الأحد) تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الرياض، الممتد حتى 14 أبريل الجاري.

وأدى لاعبو «الأخضر» حصتهم التدريبية مساء اليوم، تحت إشراف المدرب الوطني خالد الفرحان والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية، أعقبها العمل على الجانب التكتيكي، واختتمت الحصة التدريبية بمناورة على نصف مساحة الملعب.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للبراعم للمعسكر (28) لاعبا، هم؛ أمير العريفي، عبدالرحمن أبوشحمة، عبدالمحسن الغنيم، همام سناري، يوسف بطيش، زياد العنزي، خالد الحربي، أمير الشمري، عمر القثامي، مبارك مسرحي، محمد العليان، وليد السلمي، مهند المولد، أسامة الشهري، سعد آل شايع، أسامة آل قفيل، عبدالله المهري، مجد العسيري، محمد آل حمسل، عبدالله قيسي، ريان بقاش، أحمد السلمان، سعد هوساوي، حازم الصاعدي، نواف الشمري، حسام الصبياني، يزن العلي، أسامة القرني.

ويواصل أخضر 14 عاماً غداً (الإثنين) تدريباته ضمن معسكره في الرياض.