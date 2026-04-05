دشّن المنتخب الوطني تحت 14 عاماً اليوم (الأحد) تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الرياض، الممتد حتى 14 أبريل الجاري.
وأدى لاعبو «الأخضر» حصتهم التدريبية مساء اليوم، تحت إشراف المدرب الوطني خالد الفرحان والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية، أعقبها العمل على الجانب التكتيكي، واختتمت الحصة التدريبية بمناورة على نصف مساحة الملعب.
وتضم قائمة المنتخب الوطني للبراعم للمعسكر (28) لاعبا، هم؛ أمير العريفي، عبدالرحمن أبوشحمة، عبدالمحسن الغنيم، همام سناري، يوسف بطيش، زياد العنزي، خالد الحربي، أمير الشمري، عمر القثامي، مبارك مسرحي، محمد العليان، وليد السلمي، مهند المولد، أسامة الشهري، سعد آل شايع، أسامة آل قفيل، عبدالله المهري، مجد العسيري، محمد آل حمسل، عبدالله قيسي، ريان بقاش، أحمد السلمان، سعد هوساوي، حازم الصاعدي، نواف الشمري، حسام الصبياني، يزن العلي، أسامة القرني.
ويواصل أخضر 14 عاماً غداً (الإثنين) تدريباته ضمن معسكره في الرياض.
The national team under 14 years old today (Sunday) launched its training as part of its preparatory camp in Riyadh, which will continue until April 14.
The players of the "Green" conducted their training session this evening, under the supervision of national coach Khalid Al-Farhan and the assistant coaching staff. They practiced fitness exercises, followed by tactical work, and concluded the training session with a scrimmage on half the field.
The list of players for the national youth team in the camp includes (28) players: Amir Al-Araifi, Abdulrahman Abushahma, Abdulmohsen Al-Ghanim, Hamam Sanari, Youssef Bateesh, Ziad Al-Anzi, Khalid Al-Harbi, Amir Al-Shammari, Omar Al-Quthami, Mubarak Masrahi, Mohammed Al-Olayan, Walid Al-Sulami, Muhannad Al-Mulaid, Osama Al-Shahri, Saad Al-Shaya, Osama Al-Qafeel, Abdullah Al-Mahri, Majd Al-Asiri, Mohammed Al-Hamsal, Abdullah Qaisi, Rayan Baqash, Ahmed Al-Salman, Saad Hawsawi, Hazem Al-Saadi, Nawaf Al-Shammari, Hussam Al-Sabiani, Yazan Al-Ali, Osama Al-Qarni.
The under 14 Green team will continue its training tomorrow (Monday) as part of its camp in Riyadh.