شخّص عدد من النقاد أسباب تراجع المنتخب السعودي مع المدرب رينارد بعد الخسارة الثانية التي تلقاها المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أمام نظيره الصربي بنتيجة (2-1)، في المباراة الودية التي جمعتهما في مدينة بلغراد الصربية، ضمن معسكره الإعدادي الجاري استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2026.



4 مدربين قادرون على انتشال «الأخضر»



في البداية أوضح المدرب الوطني محمد أبوعراد في حديثه لـ«عكاظ»، أن هناك الكثير من الأسماء التي يمكن الاستعانة بها لتدريب المنتخب السعودي بدلاً من المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، إذ أظهرت نتائج المنتخب السعودي عدم كفاءته التدريبية وخصوصاً أن بطولة كأس العالم ستكون بعد أقل من 3 شهور فقط. وقال: «المدربان الوطنيان سعد الشهري أو خالد العطوي، سيكونان الأفضل لقيادة للمنتخب السعودي لأننا نعيش أسوأ نتائج للأخضر مع المدرب الحالي رينارد»، وأضاف: «يمكن الاستعانة بمدرب الهلال إنزاغي، خصوصاً أنه يجيد الدفاع، وأسلوب تدريبه هو الأنسب لمنتخبنا الوطني، أو الاستعانة بمدرب الاتحاد كونسيساو لأنه يملك خبرة واسعة ومن الممكن جداً أن يقدم الإضافة، ولست مؤيداً لوجود خيسوس فأسلوب لعبه لا يناسب المنتخب السعودي»، لافتاً إلى أن «الأخضر» يحتاج لتأمين دفاعاته قبل خوض المونديال.



جابر يحذر من إقالة رينارد



من جانبه حذّر المحاضر الآسيوي الدكتور يحيى جابر من إقالة المدرب رينارد وطالب باستمراره وقال: «إقالة رينارد ستكون خطأ إدارياً فادحاً يُضاف لما سبقه من أخطاء، وسيولد هذا القرار مشكلة كبيرة، وحلوله مؤقتة وربما تنجح بشكل مؤقت أو لا تنجح، ويذهب ضحيتها الجهاز الفني الجديد إذا تم ذلك». وأضاف: «مشكلتنا الحقيقية في الإدارة الرياضية لكرة القدم التي تحتاج لخطط وإستراتيجية طويلة الأمد، وليس البحث عن بطولة وقتية».



المنتخب ليس حكراً على «الـ 4 الكبار»



من جانبه قال المدير الفني للمركز الإقليمي في عسير التابع للاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد محرز: «لا بد أن نعرف أننا لا نملك لاعبين ذوي جودة فنية عالية داخل الملعب، أو لاعبين يصنعون الفرق سواء بوجود مدرب أجنبي أو وطني، ولا بد أن يستوعب كل مسؤول في اتحاد الكرة أن المنتخب الوطني ليس حكراً على الأربعة الكبار»، لافتاً إلى أن «المنتخب بحاجة للاعبين لديهم الشغف الكبير لتمثيل «الأخضر»، وصناعة تاريخ لوطنهم ولأنفسهم». وقال: «أجزم بأن أغلب لاعبي المنتخب الحاليين تشبعوا كروياً، ولن يقدموا أكثر مما قدموه سواء بقي رينارد أو غادر».