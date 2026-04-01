أطلت العنصرية بوجهها القبيح في مباراة إسبانيا ومصر التي أُقيمت أمس (الثلاثاء) على ملعب «آر سي دي إي»، معقل نادي إسبانيول بمدينة برشلونة، في إطار استعداد المنتخبين لبطولة كأس العالم 2026، التي انتهت بالتعادل السلبي.

صافرات استهجان وهتافات عنصرية

وبحسب صحيفة «ماركا»، أطلقت الجماهير الإسبانية صافرات استهجان أثناء عزف النشيد الوطني للمنتخب المصري، تبعت ذلك هتافات عنصرية.

تحذير من جرائم العنصرية

وذكّرت شاشات الفيديو الموجودة في الملعب بأن القانون يُعاقب على جرائم كراهية الأجانب والعنصرية، إلا أن هذه التذكيرات قوبلت أيضاً بصافرات استهجان من بعض الحضور.

صافرات ضد جوان غارسيا ودي لا فوينتي

ولم يسلم منتخب إسبانيا نفسه من تصرفات جماهيره، التي ينتمي معظمها لنادي إسبانيول، إذ أطلق بعض المشجعين صافرات استهجان ضد جوان غارسيا حارس إسبانيول السابق الذي انضم إلى برشلونة الصيف الماضي، وكذلك ضد المدير الفني لويس دي لا فوينتي.