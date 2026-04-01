أنهت تركيا غيابها عن كأس العالم الذي دام 24 عاماً بفوز صعب على منتخب كوسوفو العنيد، حُسم بهدف أحرزه كرم أكتوركوغلو. وستنضم تركيا إلى المجموعة الرابعة في النهائيات العالمية إلى جانب أستراليا وباراغواي والولايات المتحدة الأمريكية.



وكان أداء رجال فينتشينزو مونتيلا متواضعاً، بعد فوزهم بصعوبة على رومانيا في نصف نهائي الملحق الأوروبي، ومع ذلك، استحقوا الفوز على كوسوفو، التي قاتلت حتى النهاية لكنها خسرت فرصة المشاركة الأولى لها على أكبر مسرح كروي.



وتحت الأمطار الغزيرة في ملعب فاضل فوكري في بريشتينا، فرضت تركيا سيطرتها على مجريات المباراة سريعاً، حيث شكّل كينان يلدز تهديداً متكرراً على دفاع كوسوفو في وقت مبكر. وانفتحت المباراة في الدقيقة 27 عندما سدد لاعب الوسط التركي أوركون كوكجو كرة مقوسة مرت فوق العارضة بقليل. بعد لحظات، كاد منتخب كوسوفو يفتتح التسجيل عندما سدد فيسنيك أسلاني تسديدة قوية أبعدها أوغوركان جاكير ببراعة إلى العارضة.



تقدمت تركيا في بداية الشوط الثاني عندما مرر يلدز الكرة إلى كوكجو، الذي سددها بشكل غير متقن حولها أكتوركوغلو إلى الشباك. وسدد فلورنت موسليجا كرة مرت بجوار القائم بقليل قبل 10 دقائق من نهاية المباراة، ليحافظ الضيوف على تقدمهم ويحققوا الفوز في عودة مؤثرة إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 2002 عندما احتلوا المركز الثالث.