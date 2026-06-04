يستعد نجم المنتخب السعودي ونادي القادسية اللاعب الشاب محمد أبو الشامات (23 عامًا)، لخوض منافسات كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه، بعد اختياره من قبل مدرب المنتخب، اليوناني جورجيوس دونيس.



قدم أبو الشامات أداءً استثنائياً مع فريقه القادسية خلال الموسم المنصرم، وساهم في وصول فريقه للمركز الرابع في سلم ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 77 نقطة، والمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة. وشارك أبو الشامات الذي يمتاز باللعب في مركز الظهير الأيمن خلال الموسم ذاته في 34 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع 8 لزملائه، بواقع 2714 دقيقة لعب، ليفرض نفسه بين نجوم كرة القدم السعودية كأحد أبرز المواهب الشابة القادمة بقوة في الدوري السعودي.



بدأ محمد أبو الشامات مسيرته الرياضية عن طريق أكاديمية النادي الأهلي، ثم انتقل إلى القادسية وتحديداً الفئات السنية حتى وصل للفريق الأول لكرة القدم مع شقيقه صالح أبو الشامات في عهد الرئيس السابق معدي الهاجري، وبإشراف مباشر من قبل مدير الفئات السنية آنذاك محمد النهدي.



وكان القادسية قد أعلن الخميس الماضي تجديد عقده محمد أبو الشامات حتى 2031، ليقطع القادسية الطريق على الأندية التي تطلب ودّ اللاعب.