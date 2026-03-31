كل المؤشرات تؤكد أن مدرب المنتخب السعودي رينارد عاجز عن انتشال «الأخضر» وإظهاره بالصورة اللائقة التي ينتظرها الجمهور السعودي على غرار جيل 1994، إذ وسع المدرب الفرنسي فجوة انعدم الثقة بسبب النتائج غير المستقرة، وقراراته الفنية المثيرة للجدل، وضعف تواصله الإعلامي، إثر خسارة المنتخب السعودي أمام نظيره الصربي بنتيجة (2-1)، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم، ضمن معسكره الإعدادي الجاري استعداداً للمشاركة في كأس العالم 2026، وهذه الخسارة امتداد لسلسلة أرقام مقلقة، إذ وصل رينارد إلى 22 خسارة كأكثر مدرب يتعرض للهزائم في تاريخ «الأخضر»، إلى جانب 16 تعادلاً، واستقبال 63 هدفاً، وهي أرقام تضع الكثير من علامات الاستفهام حول التوازن الدفاعي للفريق.



ورغم تحقيق 30 انتصاراً وتسجيل 81 هدفاً خلال 68 مباراة، إلا أن هذه الحصيلة لم تعد كافية لتهدئة الشارع الرياضي، في ظل تراجع النتائج واستمرار الأخطاء.



أرقام «الأخضر» مع رينارد



68 مباراة



22 خسارة



16 تعادلاً



81 هدفا (سجّل)



30 انتصاراً



63 (استقبل)