حجز منتخبا طاجيكستان وتايلاند مقعديهما في كأس آسيا السعودية 2027 بعدما تصدرا مجموعتيهما في الدور النهائي من التصفيات يوم الثلاثاء.
وانتزعت طاجيكستان صدارة المجموعة الأولى بعدما قلبت تأخرها لتحقق التعادل 1-1 مع الفلبين، وبالتالي تأهلت بفارق الأهداف عن منافستها.
أما تايلاند، فقد انتظرت حتى اللحظات الأخيرة في المواجهة الحاسمة ضمن المجموعة الرابعة أمام تركمانستان، حيث سجل منتخب جنوب شرق آسيا هدف الفوز في الدقيقة 89 ليحسم اللقاء بنتيجة 2-1.
وانضمت طاجيكستان وتايلاند إلى كل من سنغافورة (المجموعة الثالثة) وسورية (المجموعة الخامسة) وفيتنام (المجموعة السادسة) في النهائيات، التي ستشهد أيضاً مشاركة المنتخبات الـ18 المتأهلة من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى كأس العالم 2026.
أما بطاقة التأهل عن المجموعة الثانية، فسيتم حسمها في شهر يونيو، عندما يتواجه لبنان واليمن على صدارة المجموعة.
The national teams of Tajikistan and Thailand secured their spots in the 2027 Saudi Arabia Asian Cup after topping their respective groups in the final round of qualifiers on Tuesday.
Tajikistan claimed the top spot in Group A after coming from behind to draw 1-1 with the Philippines, thus qualifying on goal difference over their competitor.
As for Thailand, they waited until the final moments of the decisive match in Group D against Turkmenistan, where the Southeast Asian team scored the winning goal in the 89th minute to secure a 2-1 victory.
Tajikistan and Thailand joined Singapore (Group C), Syria (Group E), and Vietnam (Group F) in the finals, which will also feature the 18 teams that qualified from the Asian qualifiers - the path to the 2026 World Cup.
The qualification spot from Group B will be decided in June when Lebanon and Yemen face off for the top position in the group.