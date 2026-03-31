حجز منتخبا طاجيكستان وتايلاند مقعديهما في كأس آسيا السعودية 2027 بعدما تصدرا مجموعتيهما في الدور النهائي من التصفيات يوم الثلاثاء.



وانتزعت طاجيكستان صدارة المجموعة الأولى بعدما قلبت تأخرها لتحقق التعادل 1-1 مع الفلبين، وبالتالي تأهلت بفارق الأهداف عن منافستها.



أما تايلاند، فقد انتظرت حتى اللحظات الأخيرة في المواجهة الحاسمة ضمن المجموعة الرابعة أمام تركمانستان، حيث سجل منتخب جنوب شرق آسيا هدف الفوز في الدقيقة 89 ليحسم اللقاء بنتيجة 2-1.



وانضمت طاجيكستان وتايلاند إلى كل من سنغافورة (المجموعة الثالثة) وسورية (المجموعة الخامسة) وفيتنام (المجموعة السادسة) في النهائيات، التي ستشهد أيضاً مشاركة المنتخبات الـ18 المتأهلة من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى كأس العالم 2026.



أما بطاقة التأهل عن المجموعة الثانية، فسيتم حسمها في شهر يونيو، عندما يتواجه لبنان واليمن على صدارة المجموعة.