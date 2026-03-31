أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم إلغاء عقد السيد أوتو أدو مدرب المنتخب الأول، قبل أشهر قليلة من انطلاق بطولة كأس العالم 2026، وذلك عقب الخسارة من منتخب ألمانيا 2/ 1 في شتوتغارت استعداداً للنهائيات التي ستقام في أمريكا الشمالية الصيف القادم، وسبق أن خسرت غانا أيضا بنتيجة 5/ 1 من النمسا يوم الجمعة الماضي.



وقال الاتحاد الغاني في بيان رسمي تم نشره عبر موقع اتحاد الكرة في الشبكة العنكبوتية: «أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم (GFA) إنهاء تعاقده مع المدير الفني للمنتخب الوطني الأول للرجال (النجوم السوداء)، أوتو أدو، على أن يسري هذا القرار فوراً، ويود الاتحاد أن يتقدم بخالص الشكر إلى أوتو على مساهمته في الفريق، ويتمنى له كل التوفيق في مساعيه المستقبلية».



واختتم الاتحاد بيانه بقوله: «سيعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم عن التوجيه الفني الجديد للمنتخب الوطني في الوقت المناسب».