تأهل فريق القادسية، العلا، السر، السروات، النور، رضوى، الطائي، وفيد، إلى الأدوار النهائية من مسابقة الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات، والتي شهدت وصول 8 أندية إلى مرحلة الحسم المجمعة التي أقيمت بنظام «البلاي أوف»، في المدينة المنورة، إذ تم بتقسيم الفرق إلى مجموعتين، كل مجموعة تضم 4 أندية، لعبت بنظام الدوري من دور واحد، وتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، إذ أسفرت نتائج دور المجموعات عن تأهل القادسية متصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، يليه السر بـ5 نقاط، فيما تصدر العلا المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، وجاء الطائي وصيفًا بـ6 نقاط.



ومن المقرر أن تُقام مواجهات الدور نصف النهائي غداً (الثلاثاء)، حيث يلتقي القادسية مع الطائي، فيما يواجه العلا نظيره السر، في صراع قوي لحجز بطاقتي التأهل إلى المباراة النهائية.