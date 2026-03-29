افتتح المنتخب الوطني اليوم (الأحد) تدريباته في العاصمة الصربية بلغراد، استعدادًا لمواجهة منتخب صربيا وديًا بعد غدٍ (الثلاثاء)، ضمن المعسكر الإعدادي خلال فترة «أيام FIFA» الدولية لشهر مارس، والمقام في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس العالم 2026.



وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب نادي النجم الأحمر، تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد، واشتملت الحصة على تمارين الإحماء، ثم مران الاستحواذ على الكرة، تلتها تدريبات تكتيكية متنوعة، قبل أن تُختتم الحصة التدريبية بمناورة على نصف مساحة الملعب.



على صعيد متصل، اكتفى اللاعب عبدالإله العمري بأداء تمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي، في حين لم يُكمل اللاعب سلطان مندش الحصة التدريبية، بعد تعرّضه لإصابة في مفصل الكاحل.



ويختتم المنتخب الوطني في الخامسة والنصف من مساء غدٍ (الإثنين) استعداداته بحصة تدريبية على ملعب المركز الرياضي لنادي بارتيزان، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام خلال أول ربع ساعة.