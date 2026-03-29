ينهي مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد مخططاته الفنية للمواجهة الودية الثانية أمام منتخب صربيا،(الثلاثاء) القادم، الساعة 8:00 مساءً، على ملعب TSC، ضمن تحضيرات «الأخضر» لكأس العالم 2026 في أمريكا، وكندا، والمكسيك، إذ سيجري مناورة كروية ختامية، غدا (الإثنين)، سيعتمد من خلالها التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء الودي.

وحرص المدرب رينارد على معالجة الأخطاء الفنية التي حدثت في اللقاء الودي الأول أمام منتخب مصر، والذي خسره المنتخب السعودي برباعية نظيفة.

ومن المتوقع أن تشهد قائمة المنتخب السعودي أمام نظيره صربيا تغييرات فنية، أبرزها مشاركة الحارس محمد العويس الذي انضم لقائمة «الأخضر» عقب اللقاء الودي أمام منتخب مصر.

يذكر أن مجموعة المنتخب السعودي في كأس العالم القادمة تضم منتخبات إسبانيا، والأوروغواي، والرأس الأخضر.