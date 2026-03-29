لم تكن خسارة منتخب السعودية أمام منتخب مصر برباعية نظيفة مجرد هزيمة عابرة يمكن أن يتجاوزها الشارع الرياضي بعد صافرة الحكم بساعات، بل الواقع أنها هزيمة حملت في طياتها دلالات رقمية مقلقة تعكس حجم الفارق الفني المباشر بين المنتخبين، وبين المنتخب وباقي خصومه المنتظرين في المونديال الذي لم يتبق عليه سوى 74 يوماً.

وتغلّب المنتخب المصري على مضيفه المنتخب السعودي بنتيجة (4-0)، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن معسكر الأخضر الإعدادي خلال فترة أيام (FIFA) الدولية لشهر مارس، والمقام في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس العالم FIFA 2026.

وعزز المنتخب المصري تفوقه التاريخي، بعدما رفع رصيده إلى خمسة انتصارات من أصل ثماني مواجهات، مقابل انتصارين للأخضر وتعادل وحيد، كما وسع الفراعنة الفارق التهديفي بوصولهم إلى 24 هدفاً، مقابل تسعة أهداف فقط للمنتخب السعودي.

وتعد هذه الخسارة الأولى للأخضر بفارق أربعة أهداف منذ مشاركته في كأس العالم 2018، عندما تلقى هزيمة قاسية بنتيجة 5-0 أمام منتخب روسيا، ما يعيد فتح ملف الأداء الدفاعي ويضع الجهاز الفني أمام تحديات كبيرة قبل الاستحقاقات القادمة.

وخلال 67 مباراة خاضها (الأخضر) تحت قيادة هيرفي رينارد، حقق الفوز في 30 مواجهة مقابل 16 تعادلاً، بينما تلقى 21 خسارة، مسجلاً 80 هدفاً، واستقبلت شباكه 61 هدفاً، في أرقام تعكس طابعاً هجومياً واضحاً يقابله تذبذب دفاعي.

وعلى الرغم من تحقيقه نجاحاً بارزاً في مونديال قطر، إلا أن رينارد أخفق في العديد من البطولات ككأس الخليج وكأس العرب، فضلاً عن تأهله الصعب للمونديال.

ويُسجل رينارد أرقاماً تاريخية غير مسبوقة، إذ يعد أكثر مدرب في تاريخ المنتخب السعودي تعرضاً للخسارة (21)، وكذلك الأكثر تعادلاً (16)، إضافة إلى الأكثر استقبالاً للأهداف (61).

وتبقى هذه الأرقام جرس إنذار حقيقي للمنتخب السعودي، في وقت يواصل فيه المنتخب المصري تأكيد تفوقه التاريخي بثبات.

وقرر المدير الفني للمنتخب هيرفي رينارد استدعاء حارس مرمى نادي العلا محمد العويس للالتحاق بمعسكر الأخضر في جدة قبل المغادرة إلى جمهورية صربيا، في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس العالم FIFA 2026، التي تستمر حتى 31 مارس الجاري.

كما استدعى رينارد من معسكر المنتخب الوطني (B) اللاعبين: نواف بوشل، خليفة الدوسري، محمد محزري، محمد المجحد، وعبدالعزيز العليوة، للانضمام إلى معسكر الأخضر، وتحويل اللاعبين مراد الهوساوي وتركي العمار إلى معسكر المنتخب الوطني (B).

كما تم استبعاد اللاعب متعب الحربي من بعثة الأخضر المغادرة إلى جمهورية صربيا، وذلك بناءً على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، الذي بيّن بعد إجراء الفحوصات اللازمة على موضع إصابته عدم جاهزيته، وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي.

وفي ذات السياق، قرر المدير الفني للمنتخب الوطني استبعاد اللاعبين علي لاجامي وحسن كادش من قائمة الأخضر المغادرة إلى صربيا بقرار فني.

وغادرت بعثة المنتخب الوطني الأول مساء أمس (السبت) إلى العاصمة الصربية بلغراد استكمالاً للمعسكر الإعدادي المتضمن مواجهة منتخب صربيا ودياً الثلاثاء القادم.

وتضم قائمة الأخضر 27 لاعباً، هم: نواف العقيدي، محمد اليامي، أحمد الكسار، محمد العويس، نواف بوشل، متعب المفرج، خليفة الدوسري، محمد محزري، عبدالإله العمري، ريان حامد، سعود عبدالحميد، علي مجرشي، أيمن يحيى، سلمان الفرج، عبدالله الخيبري، محمد كنو، نايف مسعود، محمد المجحد، خالد الغنام، عبدالعزيز العليوة، زياد الجهني، مصعب الجوير، سلطان مندش، عبدالله الحمدان، مروان الصحفي، صالح الشهري، فراس البريكان.