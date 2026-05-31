خصصت هيئة الطيران المدني مراقبين في الجودة والتفتيش للعمل على مدار الساعة؛ لضمان رحلات مغادرة آمنة وميسرة للحجاج، والتحقق من جودة الخدمات المقدمة لهم من قِبل مزودي الخدمة في المطارات والناقلات.



وتعمل الفرق الرقابية ميدانيا في صالات الحج لتذليل الصعوبات وتجاوز التحديات، وضمان الفاعلية والسرعة ومراقبة أوقات الانتظار في كل نقطة إجراءات خلال رحلة مغادرة الحاج، بدءًا من الاستقبال في الصالات، مرورًا بمعاينة وثائق السفر، وشحن واستلام الأمتعة، والتفتيش الجمركي، وحتى مرحلة التصعيد للناقلات، مع مشاركة الملاحظات التشغيلية المرصودة بشكل لحظي وآلي مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية في حينها.



وتركز الجهود الميدانية حاليًا على تقييم الجاهزية المسبق لمرحلة المغادرة، ومتابعة جودة خدماتها عبر مراقبة وتحليل 15 مؤشرًا تشغيليًا لقياس أوقات الانتظار ومستويات الرضا.