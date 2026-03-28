كما أشارت «عكاظ» في وقت سابق إلى أن نادي الاتحاد على بعد خطوات من التعاقد مع اللاعب محمد نور، للانخراط في العمل الإداري والفني للفريق خلال الفترة الحاسمة للفريق؛ صادقت إدارة نادي الاتحاد على خبر «عكاظ»، وأعلنت انضمام محمد نور وزميله حمد المنتشري مستشارين لرئيس مجلس الإدارة لشؤون كرة القدم، دعماً لمنظومة العمل وتعزيزاً للتكامل بما يخدم تطلعات المرحلة القادمة، يأتي ذلك في إطار حرص نادي الاتحاد على مواصلة مسيرة التطوير وتعزيز الاستقرار والاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يمتلكها أبناء النادي في خدمة مسيرته.